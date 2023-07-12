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Силовики накрыли в Челябинске лабораторию по производству "запрещёнки"

Силовики накрыли в Челябинске лабораторию по производству "запрещёнки"

34-летний горожанин оборудовал всё по последнему слову техники.В Тракторозаводском районе южноуральской столицы выявили нарколабораторию, где местный житель наладил производство крупных партий сильнодействующего синтетического вещества — мефедрона.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
А почему так мало дали? И как это, 60 грамм (!) - &quot;для личного употребления&quot;?... Кто так решил то? Да этой кучей наркоты можно полгорода в состояние &quot;вечного кайфа&quot; уложить...
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