Силовики накрыли в Челябинске лабораторию по производству "запрещёнки"

34-летний горожанин оборудовал всё по последнему слову техники.В Тракторозаводском районе южноуральской столицы выявили нарколабораторию, где местный житель наладил производство крупных партий сильнодействующего синтетического вещества — мефедрона.
34-летний горожанин оборудовал всё по последнему слову техники.В Тракторозаводском районе южноуральской столицы выявили нарколабораторию, где местный житель наладил производство крупных партий сильнодействующего синтетического вещества — мефедрона.
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