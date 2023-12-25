Известия: При получении кредитов в банках будут требовать ИНН

Финансисты нашли новый способ снизить риск мошенничеств.Для защиты от мошенничеств в банках при оформлении кредитов будут требовать от клиентов предоставление ИНН - индивидуального номера налогоплательщика.
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