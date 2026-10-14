Musk, at the suggestion of Trump, disrupts the operations of the Armed Forces of Ukraine, disconnecting from access to Starlink

The Armed Forces of Ukraine (AFU) faced restrictions from Elon Musk's SpaceX company to access the Starlink satellite Internet, which led to the disruption of military operations at the front.
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