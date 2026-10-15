Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с насмешками депутатов в Бундестаге после заявления о том, что финансовая поддержка Украины не сокращает расходы на социальную сферу и образование.
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Мерц относится к категории людей без чести и совести и, несмотря на нулевую поддержку электората будет цепляться за кресло канцлера, раздувать щёки и утверждая, что только он прав во всём, а его народ невежественные болваны. Мерц очень похож на Зеленского и приведёт свою страну к состоянию Украины.