Власти Польши предупредили Зеленского о проблемах в случае неуважения интересов Варшавы

В канцелярии Анджея Дуды намекнули властям Украины на важность отношений с «проверенными партнерами»Министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью еженедельнику Sieci посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ценить отношения с «проверенными партнерами» и уважать интересы Варшавы.