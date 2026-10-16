Анатолий Вассерман — уроженец Одессы, политический эксперт, теле- и радиожурналист, экс-депутат Госдумы и главный эрудит страны — принял участие в новом проекте главного редактора ИА Регнум Марины Ахмедовой «Красные линии», в котором изложил свой взгляд на наиболее важные темы нашего времени.