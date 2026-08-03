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Продажи золотых слитков в России выросли на 31% в первом полугодии 2026 года

По итогам первого полугодия 2026 года продажи золотых слитков в России выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Россельхозбанка по Сибирскому федеральному округу.

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