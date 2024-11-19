На фронтах украинской войны политики Запада терпят поражение. Оно выглядит тем более сокрушительным, если представить, какие ресурсы, материальные и человеческие, они на протяжении десятилетия, точнее — всего XXI века, вбухивали в этот конфликт.
Споры среди своих не должны работать на противника
Комментарии
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Tatyana Fedotova
Надо так говорить, чтобы не было разночтений. Они честно говорят: хотим Россию уничтожить
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1 д.
Tatyana Fedotova
Надо не сопли жевать и не говорить оптекаемо и непонятно, а чётко говорить, что нам нужна рядом нейтральная Украина и нам не нужно рядом баз НАТО. Поэтому и бить надо было сразу по местам поставок и сразу прекращать поставки газа и нефти ЕС. Сразу прекращать дипломатические отношения с ЕС и США. Всё равно к этому всё идёт
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1 д.
TF
Tatyana Fedotova
Сразу надо было сказать, что сунетесь помогать, будем считать вас не только подстрекателями, но и участниками. И бить сразу. ЕС и США жалеть нельзя. Они нас не пожалеют! Тут как в "Горце" остаться должен кто то один. И я хочу, чтобы это была Россия, а не США
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1 д.
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