Споры среди своих не должны работать на противника

Tatyana Fedotova Надо так говорить, чтобы не было разночтений. Они честно говорят: хотим Россию уничтожить

Tatyana Fedotova Надо не сопли жевать и не говорить оптекаемо и непонятно, а чётко говорить, что нам нужна рядом нейтральная Украина и нам не нужно рядом баз НАТО. Поэтому и бить надо было сразу по местам поставок и сразу прекращать поставки газа и нефти ЕС. Сразу прекращать дипломатические отношения с ЕС и США. Всё равно к этому всё идёт