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Споры среди своих не должны работать на противника

Споры среди своих не должны работать на противника

На фронтах украинской войны политики Запада терпят поражение. Оно выглядит тем более сокрушительным, если представить, какие ресурсы, материальные и человеческие, они на протяжении десятилетия, точнее — всего XXI века, вбухивали в этот конфликт.

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Комментарии
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Tatyana Fedotova
Надо так говорить, чтобы не было разночтений. Они честно говорят: хотим Россию уничтожить
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1 д.
Tatyana Fedotova
Надо не сопли жевать и не говорить оптекаемо и непонятно, а чётко говорить, что нам нужна рядом нейтральная Украина и нам не нужно рядом баз НАТО. Поэтому и бить надо было сразу по местам поставок и сразу прекращать поставки газа и нефти ЕС. Сразу прекращать дипломатические отношения с ЕС и США. Всё равно к этому всё идёт
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1 д.
TF
Tatyana Fedotova
Сразу надо было сказать, что сунетесь помогать, будем считать вас не только подстрекателями, но и участниками. И бить сразу. ЕС и США жалеть нельзя. Они нас не пожалеют! Тут как в  &quot;Горце&quot; остаться  должен кто то один. И я хочу, чтобы это была  Россия, а не США
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1 д.

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