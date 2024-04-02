Имя: Мелина Фамилия: Селин Полное имя: Мелина Селин Национальность: немец Родилась: 23 июня 2002 г. Страна: Германия Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Синий Размеры: (США) 31-22-34 (ЕС) 81-58-86 Рост: 5,4; 163 см Мелина Селин Инстаграм – @melinaceline #Melina #Celine.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)