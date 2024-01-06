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Согласие не нужно. Бригадам скорой помощи развязали руки

Согласие не нужно. Бригадам скорой помощи развязали руки

У бригад скорой помощи появились новые полномочия, сообщает PRIMPRESS. Им разрешили оказывать помощь гражданам в случаях, когда помощь оказывается вне медицинской организации, а пациент или его законный представитель ранее официально не отказались от нее.

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