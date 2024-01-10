"Даже сцепи не снимают": массовое нашествие хищников держит в стрехе приморцев

Тигры массово давят собак в Приморском крае. Подробности опубликовали в тг-канале "Vlad_ork" (18+). Краевой Минлесхоз сообщает о массовых нападениях тигров на собак в Арсеньеве и Анучинском районе Приморья.
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