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Европа и США ждут от России газовой "благотворительности" - извинений и газа. Газа побольше и желательно бесплатно

Европа и США ждут от России газовой "благотворительности" - извинений и газа. Газа побольше и желательно бесплатно

Иллюстрация politexpert.net Наверное многие из вас видели в магазине или супермаркете, примерно такую сценку.

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Николай Денисов
Бесплатный газ можем предложить на границе Украины.... только из задницы!
природа
ну да-и мы виноваты это правда-но и они вконец охренели-пусть перестраиваются а то позамерзают..и вообще-господа Эуропейцы-вам пое-ться не завернуть а?согреетесь может))))
Влас Семенюк
Лишь бы не получилось как с хохлами, да, обязательно, поможем, зделаем всё чтобы и т. д, забыв про грязь которой нас щедро поливали и продолжают поливать.

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