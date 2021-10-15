Европа и США ждут от России газовой "благотворительности" - извинений и газа. Газа побольше и желательно бесплатно

Темы дняПолитикаЕвропа и США ждут от России газовой "благотворительности" - извинений и газа. Газа побольше и желательно бесплатно Иллюстрация politexpert.net Наверное многие из вас видели в магазине или супермаркете, примерно такую сценку.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ДенисовБесплатный газ можем предложить на границе Украины.... только из задницы!природану да-и мы виноваты это правда-но и они вконец охренели-пусть перестраиваются а то позамерзают..и вообще-господа Эуропейцы-вам пое-ться не завернуть а?согреетесь может))))Влас СеменюкЛишь бы не получилось как с хохлами, да, обязательно, поможем, зделаем всё чтобы и т. д, забыв про грязь которой нас щедро поливали и продолжают поливать.Комментировать
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