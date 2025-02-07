Арбитражный суд Москвы запретил Google судиться в Калифорнии по иску RT

«Ведомости»: Арбитражный суд Москвы запретил Google судиться в Калифорнии Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited ограничивать право конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского на оспаривание сделки с Google Ireland Limited в рамках дела о банкротстве ООО «Гугл».
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