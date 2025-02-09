Наука – мощнейший двигатель общественного прогресса.

Она позволяет нам продлевать жизнь, следить за состоянием нашего здоровья и укреплять его, благодаря ей, мы можем производить лекарства, чтобы лечить болезни и облегчать боль, она помогает нам обеспечить себя водой, удовлетворить базовые потребности, в том числе в пище, и добывать энергию.
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