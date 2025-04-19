ЭСК РФС поддержала решение арбитра Кукуяна в матче "Зенит" — "Краснодар"

Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение арбитра Павла Кукуяна в матче между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром" в 24-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) и постановила, что судья верно не назначил пенальти в ворота "быков".