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Жителей приграничных регионов России могут освободить от уплаты ипотечных кредитов

Жителей приграничных регионов России могут освободить от уплаты ипотечных кредитов

Но только на полгода — проект о «каникулах» уже разрабатывают депутаты. Депутаты Госдумы России разработали законопроект о предоставлении кредитных каникул по ипотеке жителям приграничных регионов, пострадавших от действий украинской армии.

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