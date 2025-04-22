США и Индия готовят торговое соглашение на $500 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Индию провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, по итогам которых стороны объявили о «значительном прогрессе» в разработке торгового соглашения.