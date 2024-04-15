«Русские должны помогать русским»: Калининградская область первой ввела меры поддержки репатриантов

Natalija Osminina Что такое МИГРАНТЫ? ООН определяет мигранта как «лицо, проживающее в чужой стране в течение более одного года, независимо от причин миграции (добровольных или недобровольных) и методов миграции (легальных или нелегальных)». А бывшие советские хотят вернуться ДОМОЙ!! НАВСЕГДА! Кстати тот же Алиханов еще год назад объявил Калининград зоной свободной от мигрантов. Значит, не надо путать Божий дар с яичницей.

карла карлова Согласна с вами.СССР-это не одна Россия.Здесь бы с миллионами пришлах разобраться,неизвестно кто под видом русских прибудут т почему.В России все через край, и это не есть хорошо.Надо тщательно проверять вновь прибывших.Итак,каждый день в стране то взрывы,то пожары и прочее.И не будет никакого объединенияс бывшими республиками,во всяком случае ,в ближайшие десятилетия.