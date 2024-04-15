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«Русские должны помогать русским»: Калининградская область первой ввела меры поддержки репатриантов

«Русские должны помогать русским»: Калининградская область первой ввела меры поддержки репатриантов

Власти Калининградской области запустили пилотную программу помощи русским репатриантам.Губернатор Антон Алиханов: "Одними из первых в стране вводим меры поддержки для репатриантов.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Что такое МИГРАНТЫ? ООН определяет мигранта как «лицо, проживающее в чужой стране в течение более одного года, независимо от причин миграции (добровольных или недобровольных) и методов миграции (легальных или нелегальных)». А  бывшие советские хотят вернуться ДОМОЙ!! НАВСЕГДА! Кстати тот же Алиханов еще год назад объявил Калининград зоной свободной от мигрантов. Значит, не надо путать Божий дар с яичницей.
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8 час.
карла карлова
Согласна с вами.СССР-это не одна Россия.Здесь бы с миллионами пришлах разобраться,неизвестно кто  под видом русских прибудут  т почему.В России все через край, и это не есть хорошо.Надо тщательно проверять вновь прибывших.Итак,каждый день в стране то взрывы,то пожары и прочее.И не будет никакого объединенияс бывшими республиками,во всяком случае ,в ближайшие десятилетия.
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5 час.
Natalija Osminina
Алиханов же упомянул Латвию. Псков, куда бегу с Эстонии  и Латвии,  уже переполнен Предлагает Калининградскую область для насыщения её населением.
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4 час.

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