Удастся ли глобалистам реванш над Трампом в Европе?

Инсайдеры в киевских кабинетах власти сообщают, что в Администрации Дональда Трампа выставили офису президента Владимира Зеленского ультиматум: если до конца недели временщики не согласуют формат «временного перемирия», США свернут дополнительно ряд программ по Украине и окончательно выйдут из урегулирования конфликта.