Нейросеть фантазирует: как бы выглядели принцессы Диснея на Хеллоуин

Каждый год 31 октября мрак окатывает мир, и на землю спускаются духи загробного мира. В России официально не принято праздновать Хеллоуин, однако это не мешает жителям отмечать его по-своему: наряжаться в жуткие костюмы, смотреть фильмы ужасов и гримировать лицо.
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