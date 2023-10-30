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Нейросеть фантазирует: как бы выглядели принцессы Диснея на Хеллоуин

Нейросеть фантазирует: как бы выглядели принцессы Диснея на Хеллоуин

Каждый год 31 октября мрак окатывает мир, и на землю спускаются духи загробного мира. В России официально не принято праздновать Хеллоуин, однако это не мешает жителям отмечать его по-своему: наряжаться в жуткие костюмы, смотреть фильмы ужасов и гримировать лицо.

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