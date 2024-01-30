Вот, до чего матриархат доводит! Трагедия случилась в жизни Олега. Лишили его собственного сына, жилья, личного автомобиля и самого дорогого: кровно заработанных 25% белого дохода! Узаконенный грабёж - вот, что это такое! За два года до катастрофы работал Олег менеджером по продажам телевизоров и ничто не предвещало беды.
Как хитрая жена облапошила мужа и отжала у него всё
Комментарии
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Ольга Гусева
Вы о себе, что ли? Вы про лужу, которую сами и сделали? Потешный встречается народ. Не пытайтесь казаться. И так давно понятно хто Вы есть.
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2 д.
Майя Maja
Сколько раз тебе повторять что не надо приставать к незнакомым людям. Не надо мне писать ничего и никогда. Нах.. пшел от меня. Смотрю ты больной дебил русских культурных слов не понимаешь. Только матерные? Так вот еще раз повторяю - иди нах...
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2 д.
Владимир Соколов
ути какая злая принцесса нынче!!)) что тебе не нравится, помои не те тебе привезли?
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23 час.
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