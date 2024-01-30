Как хитрая жена облапошила мужа и отжала у него всё

Ольга Гусева Вы о себе, что ли? Вы про лужу, которую сами и сделали? Потешный встречается народ. Не пытайтесь казаться. И так давно понятно хто Вы есть.

Майя Maja Сколько раз тебе повторять что не надо приставать к незнакомым людям. Не надо мне писать ничего и никогда. Нах.. пшел от меня. Смотрю ты больной дебил русских культурных слов не понимаешь. Только матерные? Так вот еще раз повторяю - иди нах...