Как хитрая жена олбапошила мужа и отжала у него всё

Вот, до чего матриархат доводит! Трагедия случилась в жизни Олега. Лишили его собственного сына, жилья, личного автомобиля и самого дорогого: кровно заработанных 25% белого дохода! Узаконенный грабёж - вот, что это такое! За два года до катастрофы работал Олег менеджером по продажам телевизоров и ничто не предвещало беды.