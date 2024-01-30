Вот, до чего матриархат доводит! Трагедия случилась в жизни Олега. Лишили его собственного сына, жилья, личного автомобиля и самого дорогого: кровно заработанных 25% белого дохода! Узаконенный грабёж - вот, что это такое! За два года до катастрофы работал Олег менеджером по продажам телевизоров и ничто не предвещало беды.
Как хитрая жена олбапошила мужа и отжала у него всё
Комментарии
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Элина Морозова
Наверное уже сбежала. Сколько можно пить? Странно, что печень еще не отвалилась. А вот мозги уже давно в отвале.
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1 час.
Майя Maja
Я вообще сомневаюсь" а был ли там мальчик"... В инете видим только ОНО в пубертатном периоде)) Такие извращенные фантазии о женщинах ему совсем незнакомых...
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1 час.
Майя Maja
Да там уже алкогольная энцефалопатия в о всех красе. Только такая же рядом будет существовать.
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1 час.
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