Новый кандидат в американские президенты

Речь о команде Трампа, пока о ней.Раньше мы знали двух вероятных кандидатов в президенты США на 61-ых выборах в 2028 году – вице-президента Вэнса и госсекретаря, советника по нацбезопасности Рубио.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Москве уже недост...
- Москве уже недост...
- Трамп проигрывает
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым