Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Новый кандидат в американские президенты

Новый кандидат в американские президенты

Речь о команде Трампа, пока о ней.Раньше мы знали двух вероятных кандидатов в президенты США на 61-ых выборах в 2028 году – вице-президента Вэнса и госсекретаря, советника по нацбезопасности Рубио.

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