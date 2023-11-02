Председатель СК России поручил доложить об установлении обстоятельств ДТП в Ставропольском крае, в котором пострадал ребенок

В СМИ получила распространение информация о том, что в Ставропольском крае 7-летняя девочка попала в больницу с тяжёлыми травмами, полученными в результате наезда на нее автомобиля под управлением родственника ребенка.
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