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ФРГ не станет раскрывать предварительные итоги расследования диверсии на «Северных потоках»

ФРГ не станет раскрывать предварительные итоги расследования диверсии на «Северных потоках»

Депутаты немецкого бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) еще в апреле сделали запрос своему правительству по поводу следственных действий правоохранителей в деле о подрыве российских газопроводов в Балтийском море.

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