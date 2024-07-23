ФРГ не станет раскрывать предварительные итоги расследования диверсии на «Северных потоках»

Депутаты немецкого бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) еще в апреле сделали запрос своему правительству по поводу следственных действий правоохранителей в деле о подрыве российских газопроводов в Балтийском море.
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