Тель-Авив осуждает новый закон Ирака, криминализирующий связи с Израилем

МИД Израиля осудил новый иракский закон, криминализирующий любые попытки нормализовать отношения с ним, в то время как Тель-Авив настаивает на расширении своих связей в арабском мире под эгидой Авраамиевых соглашений, 27 мая сообщает Shafaq News.