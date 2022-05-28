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Тель-Авив осуждает новый закон Ирака, криминализирующий связи с Израилем

Тель-Авив осуждает новый закон Ирака, криминализирующий связи с Израилем

МИД Израиля осудил новый иракский закон, криминализирующий любые попытки нормализовать отношения с ним, в то время как Тель-Авив настаивает на расширении своих связей в арабском мире под эгидой Авраамиевых соглашений, 27 мая сообщает Shafaq News.

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