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Политолог Солонников: Мерц поднимает себе рейтинг обвинениями в адрес России

Политолог Солонников: Мерц поднимает себе рейтинг обвинениями в адрес России

REUTERS/Annegret Hilse Власти Германии, включая канцлера Фридриха Мерца, пытаются использовать обвинения в адрес России в причастности к инциденту с дронами в аэропорту Лейпцига для поднятия рейтинга в преддверии выборов.

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