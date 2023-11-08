Патрушев указал на неизбежное разрушение мирового влияния Запада

Разрушение западноцентричного миропорядка оказалось необратимым процессом. Англосаксы начали терять глобальное влияние, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.
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