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Патрушев указал на неизбежное разрушение мирового влияния Запада

Патрушев указал на неизбежное разрушение мирового влияния Запада

Разрушение западноцентричного миропорядка оказалось необратимым процессом. Англосаксы начали терять глобальное влияние, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.

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