В России начали исследовать способность бактерий атаковать опухоли

Бактерии обладают способностью уничтожать злокачественные клетки. Директор Института экспериментальной медицины, доктор медицинских наук и профессор Олег Эргашев рассказал RT , как микробы атакуют новообразования и какие процессы лежат в основе бактериальной терапии.
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