Российские поставки - лучше американских "Российские поставки были более щадящими и гибкими, в отличие от навязчивых и алчных американских трейдеров, которые не только вогнали союзную Европу в кризис и рецессию из-за дорогого сырья, но и испортили свой же прибыльный бизнес перепроизводством.