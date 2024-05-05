Российские поставки - лучше американских "Российские поставки были более щадящими и гибкими, в отличие от навязчивых и алчных американских трейдеров, которые не только вогнали союзную Европу в кризис и рецессию из-за дорогого сырья, но и испортили свой же прибыльный бизнес перепроизводством.
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