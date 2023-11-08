В Севастополе завершается Большой этнографический диктант

Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, живущих в нашей стране. В очном формате севастопольцы приняли участие в акции накануне — в Национально-культурном центре на Большой Морской и на Михайловской батарее.
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