Каждый пятый россиянин скрывал на собеседовании данные о семейном положении

Каждый пятый россиянин хотя бы раз умалчивал на собеседовании о семейном положении. 29% считают планы по рождению детей закрытой для работодателя информацией, 27% не рассказывали о наличии подработки, а 22% – о вредных привычках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Главком НАТО Грин...
- Захарова рассказа...
- Зеленский выразил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым