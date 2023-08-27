Военное обозрение

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От рыболовных сетей до сетки-рабицы: как украинцы пытаются защититься от наших «Ланцетов»

От рыболовных сетей до сетки-рабицы: как украинцы пытаются защититься от наших «Ланцетов»

Нет никаких сомнений в том, что специальная военная операция на Украине стала первым в истории военным конфликтом, на ход которого существенным образом повлияли беспилотные летательные аппараты, превратившиеся в одно из главных боевых средств.

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