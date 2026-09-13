В России впервые назначен реальный срок за кибербуллинг школьницы

В Великом Новгороде суд впервые приговорил к 12 годам колонии строгого режима 21-летнего Михаила Шалимова за систематический кибербуллинг в отношении школьницы Дианы Кильдияровой из Уфы.
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Как приятно звучит 12 лет строгого режима. Самые сочные годы проведёт на зоне. Кайф.