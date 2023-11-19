Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 669 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Значит финики не врали.В Карелии разверн...
  • Евгений Синельников
    я так полагаю, что местные жители, те, кто 50 лет ждал улучшения жилищных условий, отодвинутся ещё на непределённое в...Калужская область...
  • Игорь Литвинов
    Умерла ...так умерла....о покойника много не говорят.Алла Пугачева гот...

Депутат Журавлев: Нужно дать гражданство всем желающим воевать за РФ украинцам

Депутат Журавлев: Нужно дать гражданство всем желающим воевать за РФ украинцам

Бойцам Вооруженных сил Украины, перешедшим на сторону России, следует позволить получить гражданство РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NN
N N
А сколько у нас украинцев с гражданством гадят сейчас в России?То там загорелось, то там взорвалось, то тортики &quot;со стрихнином&quot;, то отравившиеся в школе, лагере дети... А как крымчанки-&quot;россиянки&quot; переворачивают кладбищенские памятники ребятам, погибшим  в СВО, не видите? Поменять гражданство для них же запросто. Но в душе-то как были опупенно рады чужой сдохшей корове, так и рады. Это менталитет. Я помню фразу одной украинской мадам: &quot;Мы придём к вам в детские сады и школы!&quot; Типа, мы ваам устроим... А гражданин Журавлёв собрался им в усиленном режиме гражданство раздавать! Здрасте!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх