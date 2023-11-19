Депутат Журавлев: Нужно дать гражданство всем желающим воевать за РФ украинцам

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А сколько у нас украинцев с гражданством гадят сейчас в России?То там загорелось, то там взорвалось, то тортики "со стрихнином", то отравившиеся в школе, лагере дети... А как крымчанки-"россиянки" переворачивают кладбищенские памятники ребятам, погибшим в СВО, не видите? Поменять гражданство для них же запросто. Но в душе-то как были опупенно рады чужой сдохшей корове, так и рады. Это менталитет. Я помню фразу одной украинской мадам: "Мы придём к вам в детские сады и школы!" Типа, мы ваам устроим... А гражданин Журавлёв собрался им в усиленном режиме гражданство раздавать! Здрасте!