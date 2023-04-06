Аргументы недели

98 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Разве можно детей одних из дома выпускать, тем более в метро.В Петербурге в ва...
  • Елизавета Белая
    Да что хотят пусть и выносят. Нас то это  как касается?  Скоро их самих вынесут на помойку.Kyodo: главы МИД ...
  • С С
    Воще-то ея в дурку надобно. Она давным-давно выжила из ума.Генпрокуратуру по...

Хабаровский доброволец Роман Видякин награжден медалью «За отвагу»

Хабаровский доброволец Роман Видякин награжден медалью «За отвагу»

Александр Яц, глава Хабаровского района, встретился с ветераном военной службы Романом Видякиным, и его женой Светланой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх