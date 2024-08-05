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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Станкович о Маркиньосе в «Спартаке»: «Я попросил приобрести этого игрока, идея была моей. Знаю его как футболиста и человека, он сделает нам разницу»

3 августа «Спартак» объявил о переходе бразильского нападающего из «Ференцвароша». В понедельник игрок дебютировал в своей новой команде в матче 3-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

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