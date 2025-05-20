"Спасибо мамочке и папочке ". Анна Пересильд празднует 16-летие

Анна Пересильд 20 мая празднует 16-летие — в честь этого события она опубликовала в телеграм-канале свои детские фото, а также выложила большой пост, в котором в числе прочего поблагодарила своих звёздных родителей — актрису Юлию Пересильд и режиссёра Алексея Учителя, и заявила, что благодаря родителям сейчас живёт "свою самую прекрасную жизнь".