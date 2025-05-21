В Калуге водитель машины протаранил автодом и скрылся

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, виновник которого скрылся с места аварии. 10 мая в период с 16 часов 30 минут до 22 часов в районе дома №13 строение 1 по переулку Гостинорядскому в Калуге неустановленный водитель неизвестного авто врезался в припаркованный автодом Fiat Ducato, после чего покинул место аварии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии