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В Калуге водитель машины протаранил автодом и скрылся

В Калуге водитель машины протаранил автодом и скрылся

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, виновник которого скрылся с места аварии. 10 мая в период с 16 часов 30 минут до 22 часов в районе дома №13 строение 1 по переулку Гостинорядскому в Калуге неустановленный водитель неизвестного авто врезался в припаркованный автодом Fiat Ducato, после чего покинул место аварии.

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