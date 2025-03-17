Константинов: Крым был бы уничтожен, если бы в 2014 году не вошел в состав России

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Крым, который был верен и дружен с Россией, был бы полностью уничтожен в случае, если бы в 2014 году не вошел в состав России, сообщил ТАСС глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии