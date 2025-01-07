В 2024 году ключевая ставка Банка России достигла нового рекордного значения — 21% годовых — на фоне ускоряющейся инфляции, перегрева экономики, высоких бюджетных расходов, рекордно низкой безработицы и быстрого роста кредитования.
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