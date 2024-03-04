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Русская весна

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Кадры отлова бегущих от войны украинцев в шаге от границы (ВИДЕО)

Кадры отлова бегущих от войны украинцев в шаге от границы (ВИДЕО)

Двое украинцев застряли во рву при попытке сбежать от войны и мобилизации. Пограничная служба Украины показывает, как отслеживала и задерживала двоих мужчин, попытавшихся покинуть Одесскую область и попасть в Молдавию.

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