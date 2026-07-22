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Царьград

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Отец актрисы Любови Аксёновой 4 года сидел в тюрьме. Вышел и доказал свою невиновность

Отец актрисы Любови Аксёновой 4 года сидел в тюрьме. Вышел и доказал свою невиновность

За яркой карьерой Любови Аксёновой стоит история семьи, о которой актриса долго не говорила публично.

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