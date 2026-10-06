Волчанский котёл: ВСУ не смогли прорвать кольцо окружения, потеряв половину группы

1,7 тысячи в кольце: как ВСУ пытаются вырваться из Волчанского котла.Российские военные пресекли очередную попытку украинских формирований вырваться из Волчанского котла.
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