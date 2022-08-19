Владимир Михеев: «Сегодняшняя техника в 97% случаев полностью обеспечивает автоматический полёт, от взлёта до посадки»

Владимир Михеев--> Советник генерального директора акционерного общества «Концерн радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев рассказал в студии ПАО Медиацентр на форуме «Армия-2022» Олега Павлову о современных самолетах, их эксплуатации в условиях диверсификации и новой бортовой системе для гражданских судов.