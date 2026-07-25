Губернатор Иркутской области поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Глава региона подчеркнул значение сферы торговли как одного из базовых секторов экономики региона и индикатора социального благополучия.
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