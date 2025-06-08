Боевые корабли и БПЛА: Израиль перекрыл яхте с Тунберг и актёром «Игры престолов» путь в Газу

Израиль не станет спокойно смотреть на попытку парусной яхты «Мадлин» (Madleen), на котором находятся 12 пропалестинских активистов и шведская экозащитница Грета Тунберг, пришвартоваться у берегов сектора Газа.
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