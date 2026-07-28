Житель Алтая проглотил пакетик с наркотиками при полицейских, пытаясь скрыть улики

На допросе мужчина признался, что приобрел запрещенное вещество для личного употребления Житель Алтайского края стал фигурантом уголовного дела, после того как попытался скрыть наркотики от сотрудников транспортной полиции.
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