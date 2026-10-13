В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,4

В Панаме к юго-западу от города Сона зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщает Институт наук о Земле при Университете Панамы на своем сайте.
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