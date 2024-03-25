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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дубль «Феррари», сход Ферстаппена и двух «Мерседесов», рекорд Норриса, Мазепин вышел из-под санкций и другие события Гран-при Австралии

Спортс представляет дайджест ключевых событий третьего этапа «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Австралии – и других гоночных серий за прошедшую неделю.

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